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Вюсал Гасымлы: В ближайшие 30 лет в Азербайджане благосостояние улучшится на 40%

Вюсал Гасымлы: В ближайшие 30 лет в Азербайджане благосостояние улучшится на 40% По подсчетам Всемирного банка, к 2050 году благосостояние среднестатистического гражданина Азербайджана улучшится как минимум на 40%.
Финансы
3 ноября 2022 г. 11:13
Вюсал Гасымлы: В ближайшие 30 лет в Азербайджане благосостояние улучшится на 40%

По подсчетам Всемирного банка, к 2050 году благосостояние среднестатистического гражданина Азербайджана улучшится как минимум на 40%.

Как передает Report, об этом исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы заявил на мероприятии, посвященном Дню Победы - второй годовщине победы, одержанной под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

"Имеется два важных фактора, ускоряющих наше дальнейшее развитие. Один из них экономисты называют совокупной производительностью факторов, что включает развитие институтов, внедрение технологий, улучшение инфраструктуры, выход на рынки и совершенствование механизма конкуренции.

Второе важное направление - это человеческий капитал. Подсчеты показывают, что если мы продолжим на нынешнем уровне наши реформы по повышению производительности и расширению человеческого капитала, это позволит нам ежегодно увеличивать экономику еще на 1,7%. В этом случае к 2050 году благосостояние среднестатистического гражданина Азербайджана улучшится как минимум на 40%", - сказал В.Гасымлы.

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Версия на английском языке Vusal Gasimli: Welfare in Azerbaijan to improve by 40% in next 30 years
Версия на азербайджанском языке Vüsal Qasımlı: "Yaxın 30 ildə Azərbaycanda rifah halı ən azı 40 % yaxşılaşacaq"

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