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Вюсал Гасымлы: В Азербайджане восстановился экономический рост

Вюсал Гасымлы: В Азербайджане восстановился экономический рост "Как и прогнозировалось, согласно показателям за первые пять месяцев этого года, в Азербайджане, хоть и незначительно, но восстановлен экономический рост".
Финансы
12 июня 2021 г. 11:12
Вюсал Гасымлы: В Азербайджане восстановился экономический рост

"Как и прогнозировалось, согласно показателям за первые пять месяцев этого года, в Азербайджане, хоть и незначительно, но восстановлен экономический рост".

Как передает Report, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вюсал Гасымлы.

По его словам, в январе-мае этого года ВВП вырос на 0,8%. Под влиянием пандемии COVID-19 в мае 2020 года в экономике Азербайджана начался регресс, и ровно через год восстановился ее рост. Несмотря на отставание в углеводородном секторе, ненефтяной сектор за первые 5 месяцев года вырос на 4,5%.

В.Гасымлы отметил, что игравшая основную роль в приросте ненефтегазовая промышленность в январе-мае текущего года выросла на 16,2%: "Вот уже несколько лет ненефтяная промышленность превратилась в драйвера, имея наибольшую долю в общем экономическом росте. Удельный вес ненефтяной промышленности в ВВП с 14,4% в последние пять лет выросла сейчас до 17,9%. Развитие обрабатывающей и горнодобывающей промышленности в Карабахе ускорит общую индустриализацию.

За пять месяцев этого года произошел рост в сельскохозяйственной сфере – растениеводстве и животноводстве. Кроме того, выросли услуги в сфере информации и связи, а также розничная торговля. В ряде служебных сфер, в том числе, общепите, транспорте и строительстве пока не удалось восстановить экономический рост. Главное, за 4 месяца года ненефтяной экспорт вырос на 27%".

В.Гасымлы сказал, что в этом году в Азербайджане по прогнозу Всемирного банка, экономический рост составит 1,9%, в следующем – 4,5%: "Международный валютный фонд прогнозирует в текущем году 2,3%-й, а в следующем году – 1,7%-й экономически рост".

По мнению В.Гасымлы, ненефтяной сектор должен компенсировать сокращающиеся доходы от углеводородов, и обеспечить общий экономический рост.

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Версия на азербайджанском языке Vüsal Qasımlı: "Azərbaycanda iqtisadi artım bərpa olundu"

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