Вюсал Гасымлы: Темпы роста ВВП Азербайджана превышают среднемировой показатель

Темпы роста ВВП Азербайджана превышают среднемировой показатель.
Как сообщает Report об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.
Он отметил присвоение стране инвестиционного рейтинга (от международного агентства Fitch), а также тот факт, что чистая внешняя кредиторская позиция превышает 150% валового внутреннего продукта (ВВП), чистые государственные активы - более 70% ВВП.
По мнению В.Гасымлы, эти показатели создают возможности для привлечения инвестиций и развития инноваций.
Отметим, что в 2024 году рост ВВП Азербайджана составил 4,1%. На 2025 год рост ВВП Азербайджана прогнозируется на уровне 3,5%.
По оценкам Всемирного банка, в 2024 году рост мирового ВВП составил 2,7%.