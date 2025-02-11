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Вюсал Гасымлы: Темпы роста ВВП Азербайджана превышают среднемировой показатель

Вюсал Гасымлы: Темпы роста ВВП Азербайджана превышают среднемировой показатель 14:47
Финансы
11 февраля 2025 г. 15:18
Вюсал Гасымлы: Темпы роста ВВП Азербайджана превышают среднемировой показатель

Темпы роста ВВП Азербайджана превышают среднемировой показатель.

Как сообщает Report об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

Он отметил присвоение стране инвестиционного рейтинга (от международного агентства Fitch), а также тот факт, что чистая внешняя кредиторская позиция превышает 150% валового внутреннего продукта (ВВП), чистые государственные активы - более 70% ВВП.

По мнению В.Гасымлы, эти показатели создают возможности для привлечения инвестиций и развития инноваций.

Отметим, что в 2024 году рост ВВП Азербайджана составил 4,1%. На 2025 год рост ВВП Азербайджана прогнозируется на уровне 3,5%.

По оценкам Всемирного банка, в 2024 году рост мирового ВВП составил 2,7%.

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Версия на азербайджанском языке Vüsal Qasımlı: "İqtisadi artım tempimiz dünyada orta göstəricini üstələyir"

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