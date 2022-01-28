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Вюсал Гасымлы: Повышение учетной ставки рассчитано на сдерживание инфляции

Вюсал Гасымлы: Повышение учетной ставки рассчитано на сдерживание инфляции В настоящее время монетарная политика Азербайджана нацелена на поиск “золотой середины” между сдерживанием инфляции и экономическим ростом. В отличие от большинства развивающихся стран, “фискальная фаза” Азербайджана создает больше возможностей для решени
Финансы
28 января 2022 г. 16:59
Вюсал Гасымлы: Повышение учетной ставки рассчитано на сдерживание инфляции

В настоящее время монетарная политика Азербайджана нацелена на поиск “золотой середины” между сдерживанием инфляции и экономическим ростом. В отличие от большинства развивающихся стран, “фискальная фаза” Азербайджана создает больше возможностей для решения этой проблемы, в частности для сохранения социального благополучия.

Комментируя Report решение Центрального банка Азербайджана о процентных коридорах, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы заявил, что Центральный банк ужесточает денежно-кредитную политику путем повышения номинальной процентной ставки, стремясь снизить совокупный спрос и инфляцию.

“Большинство авторитетных институтов, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, выдвигают предположения о том, что ускорившаяся в 2021 году инфляция останется высокой в 2022 году как в развитых, так и в развивающихся странах, и замедлится только в 2023 году”, - отметил он.

По словам Гасымлы, инфляция в Азербайджане также превысила верхнюю границу целевого коридора – 6%, составив 6,7%: “Но если сравнивать с Россией, Турцией, Европой и США, то инфляция в Азербайджане незначительно отклонилась от целевого коридора. Тем не менее, Центральный банк Азербайджана пытается вернуть инфляцию в целевой коридор и закрепить ее”.

Повышение Центробанком учетной ставки до 7,25% в сентябре, октябре и декабре прошлого года, в первую очередь, сказалось на краткосрочном денежном рынке. Повышение ставки влияет на рынок не напрямую, а косвенно.

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Версия на азербайджанском языке Vüsal Qasımlı: “Uçot dərəcəsinin artımı inflyasiyanı cilovlamağa hesablanıb”

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