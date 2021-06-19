Вюсал Гасымлы: Необходима реструктуризация экономики Азербайджана

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал отчет по итогам консультаций с правительством Азербайджана в соответствии со статьей IV Устава МВФ.

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал отчет по итогам консультаций с правительством Азербайджана в соответствии со статьей IV Устава МВФ.

Как передает Report, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вюсал Гасымлы прокомментировал основные моменты отчета.

По словам В.Гасымлы, в отчете отмечается, что на экономику Азербайджана повлияли пандемия COVID-19 и низкие цены на нефть: "Разумеется, помимо указанных причин, засуха и завершившаяся успехом Отечественная война в ответ на военные провокации Армении в прошлом году также имели экономическое воздействие. Миссия МВФ полагает, что правительство Азербайджана сработало оперативно, смягчив влияние внешних шоков. В дальнейшем основной целью экономической политики должны быть развитие частного сектора, улучшение бизнес-среды, продолжение реформ в сфере управления и прозрачности, углубление экономической диверсификации за счет улучшения доступа к финансам и повышения устойчивости экономики к шокам. В отчете отмечается, что в результате продолжающейся вакцинации и постепенного открытия экономики в этом году прогнозируется экономический рост на 2,3%, а в ненефтяном секторе – на 3,5%.

С учетом прошлогоднего снижения в ненефтяном секторе на 2,6%, прогноз роста на 3,6% в текущем году говорит о том, что ненефтяной сектор может не только полностью восстановиться, но и превысить докризисный объем. Прошлогодний регресс нефтегазового сектора на 7,2% будет компенсирован за счет повышения добычи "голубого топлива" в рамках Южного газового коридора, более того в нефтегазовом секторе прогнозируется реальный рост на 0,2%".

В.Гасымлы отметил, что фискальный баланс Азербайджана и баланс счета текущих операций хоть и перешли в прошлом году из положительной, в которой были до COVID-19, в негативную зону, в этом году прогнозируется равновесие этих балансов: "Увеличение экспорта газа, рост цен на нефть выше 70 долларов США и двузначный показатель роста, обусловленный увеличением ненефтяного экспорта, позволяют прогнозировать, что положительное сальдо баланса текущих операций составит 2,4% ВВП в этом году.

В результате роста расходов на борьбу с COVID-19 и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий, дефицит сводного бюджета, прогнозируемый в размере 5,6% ВВП этого года, сократится до 3%.

С учетом ситуации с балансами и импортной инфляции, прогнозируется, что инфляция сохранится в пределах коридора (4%), на который нацелен Центральный банк. Увеличилась роль факторов роста в балансе рисков инфляции. Если на фоне внешних и внутренних факторов, влияющих на расходы, носящие немонетарный характер, а также увеличения денежной массы фактическая инфляция и вырастет, она останется в пределах целевого коридора. Улучшение балансов и приемлемый предел государственного долга также положительно влияют на стабильность основного якоря макроэкономической стабильности – на стабильность курса маната".

По словам В.Гасымлы, в кризисный 2020 год фискальная политика отличилась гибкостью, автоматические стабилизаторы отреагировали на шоки, даже временно было приостановлено применение фискальных правил: "Однако в долгосрочной перспективе за счет разработки новых фискальных правил, совершенствования государственных финансов, повышения эффективности расходов, субсидий и занятости в государственном секторе, улучшения налогово-таможенного администрирования и, самое главное, реформ в государственных учреждениях можно пойти на фискальную консолидацию".

В.Гасымлы прокомментировал также вопрос по монетарной политике в отчете МВФ: "В кризисный год были приняты меры по регулятивным каникулам, защите прав потребителей, ускорению перехода к цифровизации, повышению финансовой инклюзивности, продвижению каналов онлайн-услуг, сохранению финансовой дисциплины, поощрению кредитной экспансии и поддержке финансовой устойчивости. Хотя в отчете МВФ особо упоминаются снижение учетной ставки и смягчение монетарной политики, кредитные ставки все еще оцениваются как высокие.

В банковской сфере показатели адекватности капитала и показатели ликвидности превышают нормативы, показатели банков улучшаются. Несмотря на то, что за пять месяцев этого года кредитный портфель по банковской системе вырос на 3,8%, в том числе бизнес-кредиты – на 2,4%, желательно, чтобы в краткосрочной перспективе монетарная политика способствовала большей экономической активности и оживлению реального сектора, а также усилению монетарной трансмиссии".

В заключение В.Гасымлы коснулся структурных реформ в отчете МФВ: "Истощение нефтяных ресурсов, цифровая трансформация и парадигма "зеленого" развития, а также реинтеграция Карабаха приводят к необходимости реструктуризации экономики Азербайджана на основе новых национальных приоритетов, утвержденных президентом Ильхамом Алиевым".