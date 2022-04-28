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Вюсал Гасымлы: Хотя инфляция ускоряется, процент по гособлигациям снижается

Вюсал Гасымлы: Хотя инфляция ускоряется, процент по гособлигациям снижается "Глобальная инфляция влияет на государственный заем и в другом направлении. Растущая инфляционная волатильность оказывает давление на стоимость заимствований, и инвесторы требуют более высокой гонорар за долгосрочный заем".
Финансы
28 апреля 2022 г. 17:12
Вюсал Гасымлы: Хотя инфляция ускоряется, процент по гособлигациям снижается

"Глобальная инфляция влияет на государственный заем и в другом направлении. Растущая инфляционная волатильность оказывает давление на стоимость заимствований, и инвесторы требуют более высокой гонорар за долгосрочный заем".

Об этом в интервью Report заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы.

"Например, Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что увеличение стандартного отклонения в инфляционной волатильности на одну единицу может увеличить доходность государственных долгосрочных облигаций на 0,5 единицы в течение трех лет, в то же время по мере роста государственного долга эта тенденция усиливается. Несмотря на ускорение инфляции в Азербайджане, уровень номинальной доходности государственных облигаций снижается. К примеру, если в прошлом году уровень доходности трехлетних облигаций составлял 7,8%, то в апреле этого года он упал до 4,3%, значит, с учетом инфляции реальный процент доходности резко снизился. Это означает повышение доверия инвесторов к государству и ограниченные возможности альтернативного инвестирования. Даже выпуск Министерством финансов 5-летних и 7-летних облигаций показывает, что антипатия инвесторов к риску снизилась, и они верят в государство в более долгосрочной перспективе", - отметил В.Гасымлы.

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Версия на азербайджанском языке Vüsal Qasımlı: “İnflyasiya sürətlənsə də, dövlət istiqrazlarının faizi azalır"

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