Вюсал Гасымлы: Хотя инфляция ускоряется, процент по гособлигациям снижается

"Глобальная инфляция влияет на государственный заем и в другом направлении. Растущая инфляционная волатильность оказывает давление на стоимость заимствований, и инвесторы требуют более высокой гонорар за долгосрочный заем".

"Глобальная инфляция влияет на государственный заем и в другом направлении. Растущая инфляционная волатильность оказывает давление на стоимость заимствований, и инвесторы требуют более высокой гонорар за долгосрочный заем".

Об этом в интервью Report заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы.

"Например, Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что увеличение стандартного отклонения в инфляционной волатильности на одну единицу может увеличить доходность государственных долгосрочных облигаций на 0,5 единицы в течение трех лет, в то же время по мере роста государственного долга эта тенденция усиливается. Несмотря на ускорение инфляции в Азербайджане, уровень номинальной доходности государственных облигаций снижается. К примеру, если в прошлом году уровень доходности трехлетних облигаций составлял 7,8%, то в апреле этого года он упал до 4,3%, значит, с учетом инфляции реальный процент доходности резко снизился. Это означает повышение доверия инвесторов к государству и ограниченные возможности альтернативного инвестирования. Даже выпуск Министерством финансов 5-летних и 7-летних облигаций показывает, что антипатия инвесторов к риску снизилась, и они верят в государство в более долгосрочной перспективе", - отметил В.Гасымлы.