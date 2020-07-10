Вюсал Гасымлы: Государство выделит субсидии и гарантии на кредитный портфель

Субсидии и гарантии предусмотрены на кредитный портфель в 1,5 млрд манатов

Сейчас перед банковским сектором стоит одна из основных задач - расширение кредитного портфеля.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

По его словам, с начала пандемии в феврале этого года объем выдаваемых банками клиентам кредитов каждый месяц сокращается: “В марте-мае этого года кредитный портфель снизился на 6,1 процента и составил 14,4 миллиарда манатов. На это повлияло и аннулирование банковских лицензий”.

Гасымлы отметил, что предоставление государственных гарантий по банковским кредитам предпринимателям, пострадавшим от пандемии, и субсидирование кредитных процентов предотвратят появление проблемных кредитов: "Из новых кредитов на 500 миллионов манатов, которые будут получены предпринимателями, 60 процентов, то есть 300 миллионов манатов будут обеспечены государственной гарантией. Государство будет субсидировать также 50% годовой процентной ставки по новым кредитам".

Он подчеркнул, что субсидирование процентов по текущему кредитному портфелю на 1 миллиард манатов, а также гарантии и субсидирование по новым кредитам на 500 миллионов манатов означает поддержку кредитному портфелю на 1,5 миллиарда манатов, что составляет более 10 процентов от текущего кредитного портфеля по стране.