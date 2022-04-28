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Вюсал Гасымлы:  Бюджетные выплаты ненефтяного сектора во много раз превышают темпы роста этой сферы

Вюсал Гасымлы:  Бюджетные выплаты ненефтяного сектора во много раз превышают темпы роста этой сферы Бюджетные выплаты ненефтяного сектора во много раз превышают темпы роста этой сферы.
Финансы
28 апреля 2022 г. 16:41
Вюсал Гасымлы:  Бюджетные выплаты ненефтяного сектора во много раз превышают темпы роста этой сферы

Бюджетные выплаты ненефтяного сектора во много раз превышают темпы роста этой сферы.

Об этом в интервью Report заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы, говоря о роли ненефняного сектора в составе доходов бюджета за первый квартал этого года.

"В первом квартале этого года ненефтяной сектор вырос на 10,3%, а поступления от ненефтяного сектора по линии Налоговой службы увеличились на 49%, по линии Государственного таможенного комитета - на 30,6%. Доля ненефтяного сектора в поступлениях по линии Налоговой службы превышает 80%. Таким образом, за счет совершенствования налогово-таможенного администрирования происходит увеличение прозрачности и легализация доходов в ненефтяном секторе, причем свою лепту вносит и экономический рост", - сказал он.

По его словам, то, что ненефтяной сектор осуществляет налоговые и таможенные выплаты, превышающие темпы его развития, также связано со структурой ненефтяного сектора. Так, в ненефтяном секторе основным драйвером является промышленность, где создается большая добавленная стоимость и расширяется налоговая база.

"По данным Министерства финансов, в госбюджет от ГНФАР поступило 2757 млн манатов вместо прогнозируемого трансферта в размере 3180 млн манатов. В первом квартале текущего года положительная динамика поступлений в госбюджет по линии налоговых и таможенных органов позволила использовать на 423 млн манатов или на 13,3% меньше из предусмотренного трансферта ГНФАР в госбюджет", - отметил В.Гасымлы.

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Версия на азербайджанском языке Vüsal Qasımlı: “Neftin 5 dollar bahalaşması icmal büdcənin illik gəlirini 1,4 milyard manat artırır"

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