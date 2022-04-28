Вюсал Гасымлы: Бюджетные выплаты ненефтяного сектора во много раз превышают темпы роста этой сферы

Бюджетные выплаты ненефтяного сектора во много раз превышают темпы роста этой сферы.

Бюджетные выплаты ненефтяного сектора во много раз превышают темпы роста этой сферы.

Об этом в интервью Report заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы, говоря о роли ненефняного сектора в составе доходов бюджета за первый квартал этого года.

"В первом квартале этого года ненефтяной сектор вырос на 10,3%, а поступления от ненефтяного сектора по линии Налоговой службы увеличились на 49%, по линии Государственного таможенного комитета - на 30,6%. Доля ненефтяного сектора в поступлениях по линии Налоговой службы превышает 80%. Таким образом, за счет совершенствования налогово-таможенного администрирования происходит увеличение прозрачности и легализация доходов в ненефтяном секторе, причем свою лепту вносит и экономический рост", - сказал он.

По его словам, то, что ненефтяной сектор осуществляет налоговые и таможенные выплаты, превышающие темпы его развития, также связано со структурой ненефтяного сектора. Так, в ненефтяном секторе основным драйвером является промышленность, где создается большая добавленная стоимость и расширяется налоговая база.

"По данным Министерства финансов, в госбюджет от ГНФАР поступило 2757 млн манатов вместо прогнозируемого трансферта в размере 3180 млн манатов. В первом квартале текущего года положительная динамика поступлений в госбюджет по линии налоговых и таможенных органов позволила использовать на 423 млн манатов или на 13,3% меньше из предусмотренного трансферта ГНФАР в госбюджет", - отметил В.Гасымлы.