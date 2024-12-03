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Вюсал Гасымлы: Банки должны активно участвовать в климатическом финансировании

Вюсал Гасымлы: Банки должны активно участвовать в климатическом финансировании 11:00
Финансы
3 декабря 2024 г. 11:41
Вюсал Гасымлы: Банки должны активно участвовать в климатическом финансировании

Климатическое финансирование невозможно без активного участия банковского сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы на VIII Международном банковском форуме.

Он отметил, что для борьбы с изменением климата развитым странам требуется выделять 1,15 трлн долларов США в год.

"Эта сумма критически важна для ограничения глобального потепления до 1,5 градусов и обеспечения устойчивого развития. Однако на другие направления сейчас тратятся значительно большие средства: 2,4 трлн долларов уходит на субсидирование модной индустрии, 2,44 трлн – на военные расходы, а 7 трлн долларов – на ископаемое топливо. Одновременно, совокупное состояние миллиардеров достигло 14,2 трлн долларов".

В.Гасымлы подчеркнул, что такие цифры раскрывают огромный потенциал глобальной экономики.

"Решения, принятые на климатической конференции COP29 в Баку, ориентированы не только на государства, но и на частный и банковский секторы. Этот подход стал одним из ключевых достижений COP29", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Vüsal Qasımlı: “İqlim maliyyəsi bank sektorunun aktiv iştirakını tələb edir”

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