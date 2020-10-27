Вюсал Гасымлы: Армении не избежать девальвации

"Армения-страна с потребительской экономикой. Это государство держится только за счет внешней помощи"

Девальвация национальной валюты в Армении неизбежна. Пока этот процесс затягивается по определенным причинам.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

"Армения-страна с потребительской экономикой. Это государство держится только за счет внешней помощи. А это влияет на уровень покупательской способности", - отметил он.

"Девальвация азербайджанского маната невозможна. Наши международные рейтинги не изменились из-за войны", - сказал он.