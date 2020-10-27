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Вюсал Гасымлы: Армении не избежать девальвации

Вюсал Гасымлы: Армении не избежать девальвации "Армения-страна с потребительской экономикой. Это государство держится только за счет внешней помощи"
Финансы
27 октября 2020 г. 18:04
Вюсал Гасымлы: Армении не избежать девальвации

Девальвация национальной валюты в Армении неизбежна. Пока этот процесс затягивается по определенным причинам.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

"Армения-страна с потребительской экономикой. Это государство держится только за счет внешней помощи. А это влияет на уровень покупательской способности", - отметил он.

"Девальвация азербайджанского маната невозможна. Наши международные рейтинги не изменились из-за войны", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Vüsal Qasımlı: "Ermənistanda devalvasiya qaçılmazdır"

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