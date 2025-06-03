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Вюгар Гюльмамедов: В прошлом году анализом было охвачено 97% бюджетных доходов

Вюгар Гюльмамедов: В прошлом году анализом было охвачено 97% бюджетных доходов Вюгар Гюльмамедов: В прошлом году анализом было охвачено 97% бюджетных доходов
Финансы
3 июня 2025 г. 12:01
Вюгар Гюльмамедов: В прошлом году анализом было охвачено 97% бюджетных доходов

По данным отчетов, представленных ведомствами, обеспечивающими исполнение доходов государственного бюджета Азербайджана в 2024 году, анализом было охвачено 36 млрд манатов поступлений, что составляет 96,8% доходов.

Об этом, как передает Report, сообщил председатель Счетной палаты Вюгар Гюльмамедов на внеочередном заседании Милли Меджлиса.

"Установлено, что показатели в отчетах, полученных от соответствующих ведомств, в основном совпадают с показателями, отраженными в годовом Отчете об исполнении государственного бюджета на 2024 год", - отметил он.

Вместе с тем, по словам председателя, проведенными аналитическими процедурами установлено, что некоторые доходы не были признаны в законопроекте надлежащим образом.

"Анализ показывает, что учет поступлений от передачи государственного имущества в управление по другому бюджетному параметру, неотнесение части остатков на счете депозитов и поручений бюджетных организаций к свободным остаточным средствам, повторное (2-й раз) признание остатков внебюджетных поступлений в бюджетных доходах, поступление в бюджет государственной пошлины, не предусмотренной законодательством, влияют на параметр доходов бюджета. Суммовое выражение этих случаев (иными словами, несоответствий) составляет около 20 миллионов манатов, что значительно меньше суммы, определенной нами в предыдущем году", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Gülməmmədov: "Ötən il büdcə gəlirlərinin 97%-i təhlillə əhatə olunub"

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