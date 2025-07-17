Глава ВОА Пакистана: Высший орган аудита Азербайджана стал образцом для других стран

Быстрое развитие Высшего органа аудита Азербайджана и достижения в этой области сделали его образцом для других государств.

Быстрое развитие Высшего органа аудита Азербайджана и достижения в этой области сделали его образцом для других государств.

Об этом в комментарии Report заявил глава ВОА Пакистана Мухаммед Аджмал Гондал.

Он отметил важность избрания ВОА Пакистана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в правление Международной организации высших контрольных органов (INTOSAI) с точки зрения представления интересов региона на международном уровне.

Глава ВОА подчеркнул высокий уровень азербайджано-пакистанских отношений: "Председатель Счетной палаты Азербайджана посетил Пакистан, и мы подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству. Данный документ предусматривает организацию тренингов, проведение совместных аудитов и взаимное обучение".