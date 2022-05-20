Высшие аудиторские структуры Азербайджана и Турции подписали новый меморандум о взаимопонимании

Между Счетной палатой Азербайджана и Счетным судом Турции подписан новый меморандум о взаимопонимании.

Между Счетной палатой Азербайджана и Счетным судом Турции подписан новый меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, документ был подписан в рамках визита в Азербайджан делегации во главе с президентом Счетного суда Турции Метином Йенером.

Метин Йенер провел встречу с азербайджанским коллегой Вугаром Гюльмамедовым. На встрече были обсуждены перспективы дружеских отношений и сотрудничества. С целью дальнейшего укрепления связей двух структур и более эффективной организации совместной деятельности по повышению потенциала в области внешнего государственного финансового контроля между сторонами был обновлен и подписан меморандум о взаимопонимании.

После церемонии подписания гости ознакомились с деятельностью Счетной палаты, провели обсуждения и обмен опытом.