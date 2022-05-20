О нас

Высшие аудиторские структуры Азербайджана и Турции подписали новый меморандум о взаимопонимании

Высшие аудиторские структуры Азербайджана и Турции подписали новый меморандум о взаимопонимании Между Счетной палатой Азербайджана и Счетным судом Турции подписан новый меморандум о взаимопонимании.
Финансы
20 мая 2022 г. 17:42
Высшие аудиторские структуры Азербайджана и Турции подписали новый меморандум о взаимопонимании

Между Счетной палатой Азербайджана и Счетным судом Турции подписан новый меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, документ был подписан в рамках визита в Азербайджан делегации во главе с президентом Счетного суда Турции Метином Йенером.

Метин Йенер провел встречу с азербайджанским коллегой Вугаром Гюльмамедовым. На встрече были обсуждены перспективы дружеских отношений и сотрудничества. С целью дальнейшего укрепления связей двух структур и более эффективной организации совместной деятельности по повышению потенциала в области внешнего государственного финансового контроля между сторонами был обновлен и подписан меморандум о взаимопонимании.

После церемонии подписания гости ознакомились с деятельностью Счетной палаты, провели обсуждения и обмен опытом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyənin Ali Audit Qurumları yeni Anlaşma Memorandumu imzalayıb

Самое читаемое

Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022
ВидеоУкраина стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2022"
15 мая 2022 г. 03:03
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
19 мая 2022 г. 15:20
Завершилось первое лунное затмение года
ВидеоЗавершилось первое лунное затмение года
16 мая 2022 г. 08:55
Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
ФотоБатальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
16 мая 2022 г. 01:29
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
19 мая 2022 г. 11:18
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
18 мая 2022 г. 11:52
Начался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
ФотоНачался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
15 мая 2022 г. 10:32
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
16 мая 2022 г. 11:09
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на Азовсталь
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на "Азовсталь"
15 мая 2022 г. 13:11
Организаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно Азовстали и Мариуполя
ВидеоОрганизаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно "Азовстали" и Мариуполя
15 мая 2022 г. 02:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi