Вышел в свет сборник, посвященный банковским системам СНГ

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Вышел в печать аналитический сборник «Банки стран СНГ. Итоги 2016 года», издаваемый Финансово-банковским советом СНГ совместно с международным информационным холдингом «Интерфакс» и Межгосударственным статистическим комитетом СНГ.

Как передает Report, в статистический сборник включена информация о банках девяти стран: России, Украины, Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Молдавии, Армении и Киргизии.

Использовались данные, публикуемые на сайтах национальных и центральных банков этих государств, на сайтах экономических информационных агентств, сайтах банков.

В сборнике «Банки стран СНГ 1000. Итоги 2016 года» представлены основные объемные показатели деятельности банков и их динамика в процентах: активы, собственный капитал, кредиты небанковскому сектору и средства, привлеченные от небанковского сектора. По ряду стран приведена структура кредитного портфеля в зависимости от типа заемщиков, вклады населения и чистая прибыль банков.

Сборник выпускается на ежегодной основе уже более 10 лет.