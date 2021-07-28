Выручка Microsoft выросла за год на 18%

Выручка американской корпорации Microsoft в 2020-2021 финансовом году выросла на 18 процентов, достигнув 168,1 млрд долларов США.

Выручка американской корпорации Microsoft в 2020-2021 финансовом году выросла на 18 процентов, достигнув 168,1 млрд долларов США.

Как передает Report, соответствующие данные приводятся на сайте компании.

За минувший финансовый год, который в Microsoft завершился 30 июня, чистая прибыль компании также увеличилась на 38 процентов - до 61,3 млрд долларов США. Операционная прибыль за указанный период выросла на 32 процента, до 69,9 млрд долларов США.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что когда мы должным образом удовлетворяем потребности клиентов на различных рынках, то добиваемся роста прибыли", - отметил главный исполнительный директор корпорации Сатья Наделла. По его словам, во многом финансовые успехи Microsoft связаны с большим спросом на ее услуги в сфере облачных технологий, а также нововведениями в области видеоигр и сферы обеспечения безопасности.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в американском городе Редмонд (штат Вашингтон).