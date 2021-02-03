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Выручка Alibaba за квартал выросла на 37%

Выручка Alibaba за квартал выросла на 37% Хорошим квартальным результатам Alibaba помог рост онлайн-торговли, одного из ключевых направлений деятельности компании
Финансы
3 февраля 2021 г. 18:45
Выручка Alibaba за квартал выросла на 37%

Китайская Alibaba Group во вторник представила финансовую отчетность за третий квартал финансового 2020 года, завершившийся в декабре.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", выручка компании в этот период выросла на 37%, до 221,1 млрд юаней (33,9 млрд долларов США), что оказалось существенно выше ожиданий аналитиков, опрошенных Bloomberg: они прогнозировали рост на 33%. Чистая прибыль Alibaba составила 78 млрд юаней (12 млрд долларов США), что на 56% больше, чем в том же квартале 2019 года.

Хорошим квартальным результатам Alibaba помог рост онлайн-торговли, одного из ключевых направлений деятельности компании. В прошлом году онлайн-продажи росли в условиях пандемии COVID-19 и снижения продаж физических магазинов, а на третий квартал приходится День холостяка, который традиционно отмечается массовой распродажей в Китае. Также хорошие результаты показал облачный бизнес компании — его выручка за квартал выросла на 50%, кроме того, он впервые отчитался в прибыли.

Удачным финансовым результатам не помешал даже тот факт, что Alibaba сейчас находится в центре внимания китайских регуляторов. В ноябре после проверок со стороны регуляторов было отложено IPO финансового подразделения компании — Ant Group. Позже стало понятно, что власти Китая в целом усиливают давление на корпорацию и ее основателя Джека Ма — так, в конце декабря в отношении Alibaba было начато антимонопольное расследование. Как пишут СМИ, китайское правительство не устраивает поведение самого Джека Ма, периодически критикующего политику властей, а также нежелание корпорации предоставлять властям доступ к собираемым ею массивам информации о потребителях.

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