Выросли доходы и расходы Госслужбы имущественных вопросов

В 2023 году доходы Государственной службы имущественных вопросов при Министерстве экономики составили 86,164 млн манатов, а расходы - 87,534 млн манатов, что на 16,1% и 34,6% больше, чем в 2022 году соответственно.

В 2023 году доходы Государственной службы имущественных вопросов при Министерстве экономики составили 86,164 млн манатов, а расходы - 87,534 млн манатов, что на 16,1% и 34,6% больше, чем в 2022 году соответственно.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Госслужбы.

В прошлом году доходы Госслужбы от без биржевых операций составили 73,84 млн манатов (на 12,6% больше, чем в предыдущем году), доходы от биржевых операций - 12,162 млн манатов (на 5,7% больше), прочие операционные доходы - 162 тыс. манатов. (больше на 20,9%).

Расходы на заработную плату и отчисления на государственное социальное страхование за отчетный период составили 22,799 млн манатов (на 2,5% больше, чем год назад), стоимость расходных материалов - 2,407 млн манатов (на 62,7% меньше), расходы на амортизацию - 2,054 млн. манатов (на 26,7% меньше), прочие операционные расходы - 60,274 млн. манатов (в 1,6 раза больше).