​Выплаты на страховом рынке Азербайджана резко возросли

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель этого года на долю страхования жизни пришлось 25,2% или же 41,9 млн. манатов от совокупного объема страховых взносов, что на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Орхан Байрамов на сегодняшнем мероприятии, посвященном итогам четырех месяцев.

Среди сборов по страхованию жизни 51,3% или же 21,5 млн. манатов приходится на накопительное страхование жизни, 35,6% или же 14,9 млн. манатов - на страхование от несчастных случаев на производстве, 12,8% или же 5,4 млн. манатов - на страхование на случай смерти, 0,3% или же 137 тыс. манатов - страхование на случай неизлечимой болезни.

За рассматриваемый период объем выплат по страхованию жизни составляет примерно 18 млн. манатов или же 31% от общего объема выплат, что в 7,8 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Среди выплат по страхованию жизни 90,3% или же 16,3 млн. манатов приходится на накопительное страхование жизни, 5,2% или же 942 тыс. манатов - страхование на случай смерти, 4,5% или же 812 тыс. манатов - на страхование от несчастных случаев на производстве. Выплат по страхованию на случай неизлечимой болезни осуществлено не было.

За отчетный период на страховом рынке на каждые собранные 100 манатов страховых взносов пришлось 43,1 маната страховых выплат. За аналогичный период прошлого года эта цифра составила 5,9 манатов.

Председатель АСА О.Байрамов отметил, что на рынке страхования жизни жалоб от клиентов в связи с выплатами практически нет. По его словам, доля страхования жизни на страховом рынке растет. На развитых страховых рынках этот показатель равен 50%: "Мы ожидаем, что в Азербайджане в ближайшем будущем эта цифра превысит 40%".

Председатель АСА также отметил, что на рынке обязательного страхования убыточность ниже 50%. Кроме того, рынок медицинского страхования формируется, в основном, за счет корпоративных клиентов, что связано с риском убыточности в этой сфере. Он отметил, что в будущем, после "насыщения" корпоративного рынка, ожидается развитие индивидуального медицинского страхования.