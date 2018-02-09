Выплаты Азербайджана EBRD увеличились на 7%

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В декабре 2017 года объем средств, выделяемых Азербайджану Европейским банком реконструкции и развития (EBRD), сократился на 15 млн евро или 0,53% и на 1 января 2018 года составил 2,817 млрд евро.

Как сообщает Report, доля частного сектора в структуре кредитования увеличилась на 1 п.п., до 33%.

Количество проектов, финансируемых банком в Азербайджане, увеличилось на 2, до 165.

В декабре выплаты Азербайджана банку увеличились на 120 млн евро или 6,45%, до 1,980 млрд евро. Операционные активы EBRD в Азербайджане выросли на 117 млн евро или 20,14%, до 698 млн евро.

Текущий портфель банка по финансируемым в стране проектам сузился на 15 млн евро или 1,26%, до 1,176 млрд евро.

Активный портфель проектов EBRD не изменился и все так же состоит из 50 проектов. Доля акций в портфеле банка также сохранилась на уровне 2%, наблюдаемом в октябре и ноябре.

В текущем портфеле EBRD 61% или 713 млн евро приходится на энергетику, 29% или 338 млн евро – инфраструктуру, 6% или 75 млн евро – промышленность, коммерцию и агробизнес, 4% или 50 млн евро – финансовые институты.