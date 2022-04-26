Выплата по облигациям SOCAR второго выпуска состоится после праздника Рамазан

Выплата по облигациям Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) второго выпуска состоится 4 мая - после праздника Рамазан.

Выплата по облигациям Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) второго выпуска состоится 4 мая - после праздника Рамазан.

Об этом сообщили Report в SOCAR.

По информации, держателям облигаций будет выплачено еще 1,125 млн долларов США и общий доход инвесторов увеличится до 2,25 млн долларов. В перспективе владельцев облигаций ожидают еще 18 выплат и 20,25 млн долларов дохода.

Напомним, что номинальная стоимость новых облигаций SOCAR составляет 1000 долларов, срок обращения 5 лет, доходность 4,5% годовых. Проценты выплачиваются раз в квартал.

Всего за первые 3 месяца объем операций на вторичном рынке ценных бумаг достиг 17 млн долларов, количество совершенных сделок превысило 100, облигации стали самой торгуемой корпоративной ценной бумагой на Бакинской фондовой бирже, а 1 090 долларов стала самой высокой ценой продажи на сегодняшний день (включая 1-й выпуск облигаций SOCAR). Все это свидетельствует о высоком спросе на новые облигации SOCAR.

Владельцы облигаций SOCAR могут получить краткосрочный кредит через операции РЕПО, а также, получить кредит в манатах под 14-15%, заложив свои облигации в соответствующем банке. В этом случае держатели облигаций не теряют свои процентные оплаты в 4,5%, а реальная процентная ставка по кредиту снижается до 9-10%.

Очередная выплата процентов по облигациям SOCAR, которые можно приобрести в киосках в центрах Службы ASAN № 1 и 5, а также в инвестиционных компаниях, действующих в Азербайджане, должна была состояться 1 мая 2022 года.