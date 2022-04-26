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Выплата по облигациям SOCAR второго выпуска состоится после праздника Рамазан

Выплата по облигациям SOCAR второго выпуска состоится после праздника Рамазан Выплата по облигациям Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) второго выпуска состоится 4 мая - после праздника Рамазан.
Финансы
26 апреля 2022 г. 12:26
Выплата по облигациям SOCAR второго выпуска состоится после праздника Рамазан

Выплата по облигациям Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) второго выпуска состоится 4 мая - после праздника Рамазан.

Об этом сообщили Report в SOCAR.

По информации, держателям облигаций будет выплачено еще 1,125 млн долларов США и общий доход инвесторов увеличится до 2,25 млн долларов. В перспективе владельцев облигаций ожидают еще 18 выплат и 20,25 млн долларов дохода.

Напомним, что номинальная стоимость новых облигаций SOCAR составляет 1000 долларов, срок обращения 5 лет, доходность 4,5% годовых. Проценты выплачиваются раз в квартал.

Всего за первые 3 месяца объем операций на вторичном рынке ценных бумаг достиг 17 млн долларов, количество совершенных сделок превысило 100, облигации стали самой торгуемой корпоративной ценной бумагой на Бакинской фондовой бирже, а 1 090 долларов стала самой высокой ценой продажи на сегодняшний день (включая 1-й выпуск облигаций SOCAR). Все это свидетельствует о высоком спросе на новые облигации SOCAR.

Владельцы облигаций SOCAR могут получить краткосрочный кредит через операции РЕПО, а также, получить кредит в манатах под 14-15%, заложив свои облигации в соответствующем банке. В этом случае держатели облигаций не теряют свои процентные оплаты в 4,5%, а реальная процентная ставка по кредиту снижается до 9-10%.

Очередная выплата процентов по облигациям SOCAR, которые можно приобрести в киосках в центрах Службы ASAN № 1 и 5, а также в инвестиционных компаниях, действующих в Азербайджане, должна была состояться 1 мая 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR istiqrazlarına görə ikinci kupon ödənişi bayramdan sonra baş tutacaq

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