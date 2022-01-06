Выход азербайджанских банков на рынок капитала снизит доходы инвесткомпаний

Обеспечение прямого участия азербайджанских банков на рынке капитала может несколько снизить доходы инвестиционных компаний.

Обеспечение прямого участия азербайджанских банков на рынке капитала может несколько снизить доходы инвестиционных компаний.

Об этом сообщил Report эксперт по рынку капитала Джафар Ибрагимли, комментируя планы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по предоставлению банкам новых полномочий.

Напомним, что в заявлении регулятора “Об основных направлениях политики по поддержанию финансовой стабильности и денежно-кредитной политики на 2022 год” говорится, что в этом году будет продолжена работа по стимулированию деятельности инвестиционных фондов по совершенствованию финансового посредничества на рынке капитала Азербайджана, созданию возможностей прямого участия банков на рынке капитала.

"Инвесткомпании оказывают посреднические услуги всем юридическим лицам - банкам, страховым компаниям, а также физическим лицам и другим хозяйствующим субъектам, получая от этого определенный доход. Но если произойдет изменение, которое обещает ЦБ, то этим смогут заниматься и банки. Но они не смогут оказывать посреднические услуги, а будут инвестировать только для себя. Посредниками все также останутся инвестиционные компании. Здесь речь идет только о том, чтобы банк имел возможность непосредственно осуществлять покупку и продажу ценных бумаг от своего имени и за свой счет”, - добавил Дж.Ибрагимли.