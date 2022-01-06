О нас
Report Georgia
Аудио новости

Выход азербайджанских банков на рынок капитала снизит доходы инвесткомпаний

Выход азербайджанских банков на рынок капитала снизит доходы инвесткомпаний Обеспечение прямого участия азербайджанских банков на рынке капитала может несколько снизить доходы инвестиционных компаний.
Финансы
6 января 2022 г. 17:40
Выход азербайджанских банков на рынок капитала снизит доходы инвесткомпаний

Обеспечение прямого участия азербайджанских банков на рынке капитала может несколько снизить доходы инвестиционных компаний.

Об этом сообщил Report эксперт по рынку капитала Джафар Ибрагимли, комментируя планы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по предоставлению банкам новых полномочий.

Напомним, что в заявлении регулятора “Об основных направлениях политики по поддержанию финансовой стабильности и денежно-кредитной политики на 2022 год” говорится, что в этом году будет продолжена работа по стимулированию деятельности инвестиционных фондов по совершенствованию финансового посредничества на рынке капитала Азербайджана, созданию возможностей прямого участия банков на рынке капитала.

"Инвесткомпании оказывают посреднические услуги всем юридическим лицам - банкам, страховым компаниям, а также физическим лицам и другим хозяйствующим субъектам, получая от этого определенный доход. Но если произойдет изменение, которое обещает ЦБ, то этим смогут заниматься и банки. Но они не смогут оказывать посреднические услуги, а будут инвестировать только для себя. Посредниками все также останутся инвестиционные компании. Здесь речь идет только о том, чтобы банк имел возможность непосредственно осуществлять покупку и продажу ценных бумаг от своего имени и за свой счет”, - добавил Дж.Ибрагимли.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan banklarının kapital bazarında birbaşa iştirakı nə vəd edir?

Самое читаемое

В Азербайджане женщины начнут выходить на пенсию в 63 года
В Азербайджане женщины начнут выходить на пенсию в 63 года
3 января 2022 г. 14:20
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
5 января 2022 г. 09:47
В России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину
ФотоВ России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину
4 января 2022 г. 08:37
В мире обнаружили новый штамм коронавируса
В мире обнаружили новый штамм коронавируса
4 января 2022 г. 03:36
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02
Азербайджан в числе лидеров по приросту населения на постсоветском пространстве
Азербайджан в числе лидеров по приросту населения на постсоветском пространстве
3 января 2022 г. 09:18
В США отметили День солидарности азербайджанцев мира
ФотоВ США отметили День солидарности азербайджанцев мира
1 января 2022 г. 07:31
В ходе беспорядков в Алматы пострадали 500 человек
В ходе беспорядков в Алматы пострадали 500 человек
5 января 2022 г. 14:50
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
5 января 2022 г. 14:19
Умер известный общественный деятель Рамиз Абуталыбов
Умер известный общественный деятель Рамиз Абуталыбов
1 января 2022 г. 20:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi