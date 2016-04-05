​Выдача населению потребительских кредитов в иностранной валюте приостановлена сроком на один месяц

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками. Как сообщили Report в пресс-службе Палаты, открывший заседание вступительным словом председатель Совета директоров Руфат Асланлы дал информацию о формировании организационной структуры Палаты и ее деятельности.

Председатель отметил, что в результате происходящих процессов ликвидность и позиции капиталов банков ослабели, и несмотря на реструктуризацию и превентивные меры, отрицательные тенденции продолжаются.

По итогам обсуждений принято решение о проведении глубокого и всестороннего анализа в сфере выдачи потребительских кредитов в иностранной валюте, определении в течение одного месяца новых регулирующих рамок в целях защиты прав потребителей и обеспечения финансовой устойчивости.

Помимо этого, решено с 5 апреля приостановить выдачу населению потребительских кредитов в иностранной валюте сроком на один месяц и в связи с этим направить соответствующие указания кредитным организациям. Палата сохраняет за собой право продления указанного периода.