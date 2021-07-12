Выбросивший биткоины на свалку британец использует рентген для их поиска

Британский IT-инженер Джеймс Хауэллс, который восемь лет назад выбросил жесткий диск с 7,5 тыс. биткоинов на свалку, придумал новый план их поиска.
Как передает Report, об этом сообщает портал
По словам Хауэллса, на операцию ему потребуется не меньше 12 месяцев. Это будет «масштабный поиск», утверждает инженер, в ходе которого будут использоваться не «ведра и лопаты», а самые современные технологии.
«У нас есть система с несколькими конвейерными лентами, рентгеновскими сканирующими устройствами и искусственным интеллектом, который обучен распознавать предметы, размер и плотность которых аналогичны жесткому диску», — заявил Хауэллс.
Все это потребует больших финансовых вложений, но один из хедж-фондов пообещал покрыть все расходы на оборудование в обмен на долю биткоинов, которые могут быть обнаружены на свалке. Ожидается, что исследователям придется перебрать 300-400 тыс. тонн отходов. На момент написания материала стоимость 7,5 тыс. биткоинов составляет около 246 млн долларов США.
Джеймс Хауэллс выбросил жесткий диск со своими биткоинами в мусорное ведро, перепутав его с другим устройством, в 2013 году. Тогда он попросил у местных властей разрешения раскопать местную свалку, чтобы найти свое имущество, но ему было отказано.