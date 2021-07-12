Выбросивший биткоины на свалку британец использует рентген для их поиска

Ожидается, что исследователям придется перебрать 300-400 тыс. тонн отходов

Британский IT-инженер Джеймс Хауэллс, который восемь лет назад выбросил жесткий диск с 7,5 тыс. биткоинов на свалку, придумал новый план их поиска.

Как передает Report, об этом сообщает портал Bitcoin.com .

По словам Хауэллса, на операцию ему потребуется не меньше 12 месяцев. Это будет «масштабный поиск», утверждает инженер, в ходе которого будут использоваться не «ведра и лопаты», а самые современные технологии.

«У нас есть система с несколькими конвейерными лентами, рентгеновскими сканирующими устройствами и искусственным интеллектом, который обучен распознавать предметы, размер и плотность которых аналогичны жесткому диску», — заявил Хауэллс.

Все это потребует больших финансовых вложений, но один из хедж-фондов пообещал покрыть все расходы на оборудование в обмен на долю биткоинов, которые могут быть обнаружены на свалке. Ожидается, что исследователям придется перебрать 300-400 тыс. тонн отходов. На момент написания материала стоимость 7,5 тыс. биткоинов составляет около 246 млн долларов США.

Джеймс Хауэллс выбросил жесткий диск со своими биткоинами в мусорное ведро, перепутав его с другим устройством, в 2013 году. Тогда он попросил у местных властей разрешения раскопать местную свалку, чтобы найти свое имущество, но ему было отказано.