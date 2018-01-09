Выборы в Италии могут негативно сказаться на евро

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Инвесторы, которые оптимистично смотрят на перспективы евро в этом году, хеджируют свои ставки от рисков, окружающих предстоящие 4 марта выборы в Италии. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.ru, спекулятивные длинные позиции по евро увеличились до рекордного уровня, согласно последним имеющимся данным Bloomberg CFTC CME Euro. При этом опционы на покупку евро торгуются с премией в большинстве сроков, от одного месяца до года.

Однако, двухмесячные контракты, которые охватывают предстоящие выборы в Италии, оказались самыми пессимистичными с мая. "Я бы расценивал такие шаги как некоторое хеджирование в отношении итальянских выборов, но я бы не ожидал, что они будут иметь влияние, по масштабу сравнимое с французскими выборами", - говорит Лан Нгуен, валютный стратег Commerzbank AG, ссылаясь на прошлогодний политический риск, который повлиял на настроения по евро в первой половине 2017 года.

Большая коалиция, скорее всего, станет итогом выборов в Италии, согласно прогнозу JPMorgan. Двухмесячные опционы на продажу евро на 29 базисных пункта превышают опционы на покупку.

По прогнозу аналитиков, опрошенных Bloomberg, евро закончит этот год на уровне 1,22 доллара.