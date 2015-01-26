​Выборы в Греции обвалили евро до одиннадцатилетнего минимума

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ После того, как стало известно, что досрочные парламентские выборы в Греции выиграла леворадикальная партия Сириза, евро резко упал по отношению к доллару.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, на Токийской бирже в ходе открытия торгов евро торговался по цене 1,1088 доллара, что является самым низким показателем за последние 11 лет.

Такое падение связано с заявлением лидера Сириза Алексиса Ципрасу о пересмотре долгов Грециии перед Евросоюзом, а также обещанием отказаться от мер жесткой экономии.

Ранее премьер-министр Греции Антониса Самараса признала поражение, позвонив лидеру Сириза с поздравлениями.