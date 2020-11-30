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ВВП Турции вырос на 6,7% по итогам третьего квартала

ВВП Турции вырос на 6,7% по итогам третьего квартала Во втором квартале было зафиксировано квартальное падение экономики на 9,9% из-за пандемии COVID-19
Финансы
30 ноября 2020 г. 18:01
ВВП Турции вырос на 6,7% по итогам третьего квартала

Экономика Турции выросла в третьем квартале на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что лучше прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters. Они ожидали увидеть этот показатель на уровне 4,8%.

Как передает Report, по сравнению со вторым кварталом, когда было зафиксировано квартальное падение экономики на 9,9% из-за пандемии COVID-19, ВВП Турции сейчас вырос на 15,6%.

Согласно данным Турецкого статистического института, в третьем квартале активность финансового сектора выросла на 41,1%, технологического сектора — на 15%, а промышленного — на 8%.

Восстановлению экономики после тяжелого второго квартала поспособствовали снятие карантинных ограничений и принятие правительством ряда стимулирующих мер. Однако специалисты уверены, что позитивная динамика ВВП в дальнейшем вряд ли сохранится. Количество ежедневно фиксируемых случаев заражения COVID-19 в стране в последнюю неделю резко возросло — с примерно 2 тыс. до 29 тыс. «Несмотря на сильное восстановление экономики в третьем квартале, следующий этап восстановления Турции почти наверняка будет куда сложнее»,— цитирует Reuters аналитика Capital Economics Джейсона Тьюви.

Между тем, по данным Bloomberg, экспорт Турции в Саудовскую Аравию продолжает сокращаться. По мнению турецкой стороны, королевство неофициально бойкотирует турецкие товары после того, как отношения между двумя странами резко ухудшились из-за убийства в 2018 году журналиста The Washington Post Джамаля Хашокджи в Стамбуле. В сентябре, по данным агентства, экспорт турецких товаров в Саудовскую Аравию сократился на 15% по сравнению с прошлым годом.

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