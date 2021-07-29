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ВВП США во II квартале вырос на 6,5% в годовом исчислении

ВВП США во II квартале вырос на 6,5% в годовом исчислении ВВП США во II квартале 2021 года увеличился на 6,5% в годовом исчислении. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из распространенных в четверг предварительных данных Министерства торговли США.
Финансы
29 июля 2021 г. 19:00
ВВП США во II квартале вырос на 6,5% в годовом исчислении

ВВП США во II квартале 2021 года увеличился на 6,5% в годовом исчислении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из распространенных в четверг предварительных данных Министерства торговли США.

"Рост ВВП во втором квартале отражает продолжающееся восстановление экономики, открытие [после пандемии] предприятий и продолжающиеся ответные меры со стороны властей, предпринимаемые в связи с пандемией COVID-19", - подчеркивает американское ведомство. В I квартале 2021 года рост составлял 6,4% в годовом исчислении.

Как в свою очередь отмечает портал Axios, рост оказался хуже, чем прогнозировали эксперты. Они ожидали увеличения ВВП на 8,4% в годовом исчислении. Тем не менее американская экономика официально вернулась к показателям, которые наблюдались до начала пандемии.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого экономического кризиса.

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