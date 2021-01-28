ВВП США упал до худшего показателя со времен Второй мировой войны

Экономика страны впервые с мирового финансового кризиса 2008 года испытала значительное падение

ВВП США в 2020 году упал на 3,5%, что стало худшим показателем со времен Второй мировой войны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении американского министерства торговли.

Экономика страны впервые с мирового финансового кризиса 2008 года испытала значительное падение. Тогда ВВП сократился на 2,5%.

При этом, как отметило министерство, в годовом исчислении в последнем квартале 2020 года экономика США выросла на 4%, в то время как эксперты ожидали 4,3%. Однако в конце года темпы экономического роста замедлились по сравнению с третьим кварталом (увеличение составило лишь 1%), поскольку, как отмечает информационный портал Axios, ситуация с пандемией ухудшилась, а финансовая помощь от государства практически прекратилась. Эксперты ожидают более высоких темпов роста в этом году, если вакцинация населения пройдет успешно.