ВВП Саудовской Аравии сократился впервые за 8 лет

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ На фоне выполнения соглашения об ограничении добычи нефти добыча в Саудовской Аравии сократилась в 2017 году на 0,5%. Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, ВВП также снизился на 0,5%.

По данным, в последний раз королевство сообщало о падении ВВП после финансового кризиса 2008 г.

Ежесуточные объемы добычи нефти в стране снизились до 10 млн баррелей. Дефицит бюджета сократился до 8,9% ВВП с 12,8% ВВП в 2016 г., сообщило государственное информагентство Saudi Press Agency со ссылкой на министерство финансов страны.

На следующий год министерство финансов ожидает дефицит бюджета в размере 52 млрд долларов. Расходы госбюджета на следующий год - 260,8 млрд долларов, что на 10% выше, чем в 2017 г. Повышение расходов позволит экономике страны вырасти на 2,7%.