ВВП России в этом году сократился на 0,7%

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Экономика России в январе-сентябре сократилась на 0,7%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил замглавы минэкономразвития Алексей Ведев.

"ВВП за третий квартал составил минус 0,5% за три месяца. Минус 0,7%, соответственно, за девять месяцев. При этом прогноз по сокращению экономики по итогам года остался неизменным - 0,6%", - сказал Ведев.

По данным Росстата, спад ВВП России в первом полугодии составил 0,9%, во втором квартале - 0,6%, в первом квартале - 1,2%.

Ранее минэкономразвития опубликовало мониторинг, согласно которому спад экономики России в августе остановился. Динамика ВВП оказалась нулевой по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Напомним, что в 2016 году дефицит бюджета прогнозируется в размере 3% ВВП.