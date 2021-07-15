ВВП Китая вырос на 7,9% после роста на 18,3% в первом квартале

В первом полугодии по сравнению с таким же периодом прошлого года экономика Китая выросла на 12,7%

Во II квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года ВВП Китая вырос на 7,9% после роста на 18,3% в I квартале. Замедление роста во II квартале было обусловлено более высокой базой сравнения.

Как передает Report со ссылкой на Prime, экономисты ожидали, что, начиная со II квартала, рост экономики будет замедляться, причем этот тренд будет продолжаться до конца года.

После рекордного сокращения в I квартале 2020 года в результате пандемии вторая в мире по величине экономика во II квартале восстанавливалась, и до конца прошлого года ее рост ускорялся.

Опубликованные в четверг данные по росту ВВП за II квартал совпали с прогнозом опрошенных Wall Street Journal экономистов.

По данным Национального бюро статистики, во II квартале по сравнению с I кварталом ВВП Китая вырос на 1,3% после роста на 0,6% в I квартале по сравнению с IV кварталом прошлого года.

В первом полугодии по сравнению с таким же периодом прошлого года экономика Китая выросла на 12,7%.