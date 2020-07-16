ВВП Китая в первом полугодии 2020 года сократился

ВВП КНР за первые шесть месяцев 2020 года сократился из-за негативного воздействия пандемии на 1,6%, во втором квартале этот показатель увеличился на 1,6%.

ВВП КНР за первые шесть месяцев 2020 года сократился из-за негативного воздействия пандемии на 1,6%, во втором квартале этот показатель увеличился на 1,6%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг Государственное статистическое управление КНР.

Как отмечается в распространенном на пресс-конференции докладе, ВВП страны за первую половину года составил 45,66 трлн юаней (около 6,52 трлн долларов США).

"По итогам первой половины года во втором квартале национальная экономика перешла от замедления к росту, показатели из негативных стали положительными, а основные индикаторы демонстрируют восстановительное увеличение. Национальная экономика постепенно восстановилась, базовые потребности были обеспечены, рыночные ожидания в целом также являются положительными, а социально-экономическое развитие остается стабильным", - говорится в документе. "ВВП во втором квартале вырос на 11,5 по сравнению с показателем первой четверти текущего года", - сказано в докладе.

Из-за негативного воздействия пандемии ВВП Китая в первом квартале 2020 года сократился на 6,8% в годовом выражении, снизившись впервые с 1992 года.

Отметим, что в Китае постепенно замедляются темпы роста ВВП. В 2017 году они составили 6,8%, в 2018-м понизились до 6,6%, а в 2019 году, когда объем экономики КНР составил 99 трлн юаней (порядка 14,4 трлн долларов США), - до 6,1%.