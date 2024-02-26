ВВП Германии в октябре-декабре 2023 года снизился на 0,3% после двух кварталов стагнации

ВВП Германии в четвертом квартале 2023 года снизился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным статистического агентства.

ВВП Германии в четвертом квартале 2023 года снизился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным статистического агентства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По итогам второго и третьего кварталов было зафиксировано нулевое изменение объема экономики, в первом квартале она выросла на 0,1%.

Окончательные данные совпали с предварительно объявленными. Аналитики также не ожидали пересмотра.

Капвложения бизнеса в четвертом квартале сократились на 1,9%, в том числе в строительной сфере - на 1,7% и машиностроении - на 3,5%.

Между тем потребительские расходы выросли на 0,2%, госрасходы - на 0,3%.

Экспорт снизился на 1,6%, импорт - на 1,7%.