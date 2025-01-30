ВВП Германии в IV квартале сократился сильнее прогноза

ВВП Германии в четвертом квартале 2024 года уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

ВВП Германии в четвертом квартале 2024 года уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего предварительные данные.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал снижение ВВП на 0,1%.

Потребительские и государственные расходы в минувшем квартале выросли, однако экспорт значительно снизился, отмечает Destatis.

В годовом выражении ВВП страны в октябре-декабре также уменьшился на 0,2% с поправкой на число рабочих дней. Аналитики в среднем не ожидали изменений. В третьем квартале экономика Германии выросла на 0,1% в квартальном выражении и сократилась на 0,3% в годовом, как и сообщалось ранее.

За весь 2024 год она уменьшилась на 0,2% после спада на 0,3% годом ранее.

Окончательные данные о динамике ВВП Германии за четвертый квартал будут опубликованы 25 февраля.