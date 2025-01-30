О нас

ВВП Германии в IV квартале сократился сильнее прогноза

ВВП Германии в IV квартале сократился сильнее прогноза ВВП Германии в четвертом квартале 2024 года уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
Финансы
30 января 2025 г. 13:34
ВВП Германии в IV квартале сократился сильнее прогноза

ВВП Германии в четвертом квартале 2024 года уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего предварительные данные.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал снижение ВВП на 0,1%.

Потребительские и государственные расходы в минувшем квартале выросли, однако экспорт значительно снизился, отмечает Destatis.

В годовом выражении ВВП страны в октябре-декабре также уменьшился на 0,2% с поправкой на число рабочих дней. Аналитики в среднем не ожидали изменений. В третьем квартале экономика Германии выросла на 0,1% в квартальном выражении и сократилась на 0,3% в годовом, как и сообщалось ранее.

За весь 2024 год она уменьшилась на 0,2% после спада на 0,3% годом ранее.

Окончательные данные о динамике ВВП Германии за четвертый квартал будут опубликованы 25 февраля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Продажа валюты на аукционах в Азербайджане выросла в январе почти на 20%
Продажа валюты на аукционах в Азербайджане выросла в январе почти на 20%
30 января 2025 г. 12:30
Рынок ценных бумаг Азербайджана вырос в 2,6 раза
Рынок ценных бумаг Азербайджана вырос в 2,6 раза
30 января 2025 г. 12:18
Центр территориального строительства и планирования отбирает аудитора по МСФО
Центр территориального строительства и планирования отбирает аудитора по МСФО
30 января 2025 г. 11:43
Чистая прибыль НБКО Азербайджана выросла вдвое
Чистая прибыль НБКО Азербайджана выросла вдвое
30 января 2025 г. 11:19
В Азербайджане объем проблемных кредитов вырос почти на 3%
В Азербайджане объем проблемных кредитов вырос почти на 3%
30 января 2025 г. 11:03
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана сократилась на 3%
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана сократилась на 3%
30 января 2025 г. 10:54
В 2024 году в Азербайджане по гослинии были выданы ипотечные кредиты на 440 млн манатов
В 2024 году в Азербайджане по гослинии были выданы ипотечные кредиты на 440 млн манатов
30 января 2025 г. 10:53
Агентство развития экономических зон выбирает аудитора
Агентство развития экономических зон выбирает аудитора
30 января 2025 г. 10:45
Активы банковского сектора Азербайджана выросли почти на 8%
Активы банковского сектора Азербайджана выросли почти на 8%
30 января 2025 г. 10:42
Национальный депозитарный центр выбирает страховщика
Национальный депозитарный центр выбирает страховщика
30 января 2025 г. 10:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi