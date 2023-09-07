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ВВП еврозоны вырос на 0,5% в годовом выражении во II квартале

ВВП еврозоны вырос на 0,5% в годовом выражении во II квартале ВВП еврозоны во втором квартале 2023 года вырос в годовом выражении на 0,5%, а в квартальном - на 0,1%.
Финансы
7 сентября 2023 г. 13:38
ВВП еврозоны вырос на 0,5% в годовом выражении во II квартале

ВВП еврозоны во втором квартале 2023 года вырос в годовом выражении на 0,5%, а в квартальном - на 0,1%.

Как передает Report, об этом сообщило Евростат.

Предварительная и промежуточная оценки предполагали рост показателей на 0,6% и 0,3% соответственно. За первый квартал рост ВВП еврозоны составил в годовом выражении 1,1%, а в квартальном - 0,1%.

В свою очередь совокупный ВВП стран Евросоюза во втором квартале, по третьей оценке, вырос на 0,4% в годовом выражении, а в квартальном продемонстрировал нулевую динамику. Кварталом ранее годовой показатель вырос на 1,1%, а квартальный - на 0,2%.

В квартальном выражении наиболее заметный рост наблюдался в Литве (+2,9%), Словении (+1,4%) и Греции (+1,3%), а самое сильное снижение было зафиксировано в Польше (-2,2%), Швеции (-0,8%) и Австрии (-0,7%).

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