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ВВП Евросоюза упал на рекордные 14%

ВВП Евросоюза упал на рекордные 14% Eurostat отмечает, что падение всех показателей стало самым сильным с начала ведения статистики с 1995 года
Финансы
14 августа 2020 г. 13:59
ВВП Евросоюза упал на рекордные 14%

ВВП стран Евросоюза во II квартале, по второй оценке, упал на 14,1% в годовом выражении.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Eurostat. В квартальном исчислении показатель сократился на 11,7%.

ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, во II квартале 2020 года снизился на 12,1% в квартальном выражении и на 15% в годовом. Показатели совпали с прогнозами опрошенных агентством Reuters аналитиков и первой оценкой агентства.

Eurostat отмечает, что падение всех показателей стало самым сильным с начала ведения статистики с 1995 года.

Таким образом, данные за I и II кварталы говорят о том, что европейская экономика вошла в рецессию. В I квартале 2020 года снижение ВВП 19 стран еврозоны составило 3,6% в квартальном выражении и 3,1% в годовом. Экономика ЕС в I квартале сократилась на 3,2% в квартальном выражении и на 2,5% в годовом.

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