Глава Нацбанка: В 2022 году расходы украинцев за рубежом выросли втрое

Расходы украинцев за рубежом в 2022 году достигли 2 млрд долларов в месяц – втрое больше по сравнению с предыдущим годом.

Расходы украинцев за рубежом в 2022 году достигли 2 млрд долларов в месяц – втрое больше по сравнению с предыдущим годом.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.

"Украинские мигранты поддерживают экономику европейских стран - такой для многих неочевидный вывод мы сделали благодаря исследованию специалистов нашего аналитического подразделения", - сказал Пышный.

По его мнению, за счет расходов и трудоустройства украинских граждан за рубежом, в европейской экономике наблюдается положительный фискальный эффект. Благодаря вкладу украинских переселенцев ВВП Эстонии, Польши и Чехии в 2026 вырастет на 2,2-2,3%.

Глава НБУ подчеркнул, что расходы украинских мигрантов обеспечиваются накопленными сбережениями в украинских банках, трудовыми доходами в Украине и странах своего пребывания, а также полученной социальной помощью.