О нас

Глава Нацбанка: В 2022 году расходы украинцев за рубежом выросли втрое

Глава Нацбанка: В 2022 году расходы украинцев за рубежом выросли втрое Расходы украинцев за рубежом в 2022 году достигли 2 млрд долларов в месяц – втрое больше по сравнению с предыдущим годом.
Финансы
10 декабря 2022 г. 14:31
Глава Нацбанка: В 2022 году расходы украинцев за рубежом выросли втрое

Расходы украинцев за рубежом в 2022 году достигли 2 млрд долларов в месяц – втрое больше по сравнению с предыдущим годом.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.

"Украинские мигранты поддерживают экономику европейских стран - такой для многих неочевидный вывод мы сделали благодаря исследованию специалистов нашего аналитического подразделения", - сказал Пышный.

По его мнению, за счет расходов и трудоустройства украинских граждан за рубежом, в европейской экономике наблюдается положительный фискальный эффект. Благодаря вкладу украинских переселенцев ВВП Эстонии, Польши и Чехии в 2026 вырастет на 2,2-2,3%.

Глава НБУ подчеркнул, что расходы украинских мигрантов обеспечиваются накопленными сбережениями в украинских банках, трудовыми доходами в Украине и странах своего пребывания, а также полученной социальной помощью.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
7 декабря 2022 г. 14:22
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
3 декабря 2022 г. 16:16
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
3 декабря 2022 г. 21:07
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 декабря 2022 г. 09:44
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
7 декабря 2022 г. 11:21
ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала
ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала
7 декабря 2022 г. 01:51
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
8 декабря 2022 г. 09:44
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
7 декабря 2022 г. 16:52
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
7 декабря 2022 г. 20:57
Минобороны Азербайджана вновь обратилось к РМК с призывом в связи с топонимами
Минобороны Азербайджана вновь обратилось к РМК с призывом в связи с топонимами
3 декабря 2022 г. 20:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi