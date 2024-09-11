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ВВП Азербайджана вырос более чем на 4%

ВВП Азербайджана вырос более чем на 4% 12:22
Финансы
11 сентября 2024 г. 12:39
ВВП Азербайджана вырос более чем на 4%

Номинальный объем ВВП Азербайджана в январе-августе этого года составил 80 млрд 960,3 млн манатов, реальный рост оценивается в 4,3%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Рост в нефтегазовом секторе составил 0,2%, в ненефтегазовом - 7%.

По данным статистики, 37,9% производства ВВП пришлось на промышленность, 9,7% - торговлю и ремонт транспортных средств, 7% - транспорт и складское хозяйство, 6,1% - строительство, 6% - сельское, лесное хозяйство и рыболовство, 2,5% - на размещение туристов и общественное питание, 1,8% - информации и связи, 18,9% - на другие отрасли. Доля налогов в ВВП составила 10,1%.

За 8 месяцев ВВП на душу населения составил 7 941 манат.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s economy grows by over 4%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatı 4 %-dən çox böyüyüb

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