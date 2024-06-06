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Ввозимые в Азербайджан для проведения COP29 товары освобождены от таможенной пошлины

Ввозимые в Азербайджан для проведения COP29 товары освобождены от таможенной пошлины Товары, ввозимые в Азербайджан в рамках международного мероприятия COP29 на основе подтверждающего документа Азербайджанской операционной компании COP29, будут освобождены от импортных таможенных пошлин.
Финансы
6 июня 2024 г. 20:43
Ввозимые в Азербайджан для проведения COP29 товары освобождены от таможенной пошлины

Товары, ввозимые в Азербайджан в рамках международного мероприятия COP29 на основе подтверждающего документа Азербайджанской операционной компании COP29, будут освобождены от импортных таможенных пошлин.

Как сообщает Report, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, Кабинет министров внес изменения в решение "О ставках таможенных пошлин на экспортно-импортные операции в Азербайджанской Республике", утвержденное постановлением от 22 апреля 1998 года.

Период действия поправки - с 1 марта по 1 декабря 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке COP29-la bağlı Azərbaycana gətirilən mallar idxal gömrük rüsumundan azad edilib

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