Ввозимые в Азербайджан для проведения COP29 товары освобождены от таможенной пошлины

Товары, ввозимые в Азербайджан в рамках международного мероприятия COP29 на основе подтверждающего документа Азербайджанской операционной компании COP29, будут освобождены от импортных таможенных пошлин.

Товары, ввозимые в Азербайджан в рамках международного мероприятия COP29 на основе подтверждающего документа Азербайджанской операционной компании COP29, будут освобождены от импортных таможенных пошлин.

Как сообщает Report, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, Кабинет министров внес изменения в решение "О ставках таможенных пошлин на экспортно-импортные операции в Азербайджанской Республике", утвержденное постановлением от 22 апреля 1998 года.

Период действия поправки - с 1 марта по 1 декабря 2024 года.