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Вусал Гасымлы: Участие частного сектора в "Большом возвращении" принесет плодотворные результаты

Вусал Гасымлы: Участие частного сектора в "Большом возвращении" принесет плодотворные результаты Участие частного сектора в реализации I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории, охватывающей 2022-2026 гг., принесет плодотворные результаты.
Финансы
1 ноября 2023 г. 11:30
Вусал Гасымлы: Участие частного сектора в Большом возвращении принесет плодотворные результаты

Участие частного сектора в реализации I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории, охватывающей 2022-2026 гг., принесет плодотворные результаты.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вусал Гасымлы на VII Международном банковском форуме (IBF-2023) в Баку.

По его словам, для реализации проекта потребуется свыше 30 млрд манатов средств.

"Около 22 млрд манатов средств будут выделены правительством. Остается около 8 млрд манатов, которые могут быть привлечены из частного сектора, что в свою очередь принесло бы плодотворные результаты. I Государственная программа "Большого возвращения" создаст хорошие возможности и для банковского сектора", - сказал он.

VII Международный банковский форум (IBF 2023) на тему "Надежное, безопасное и устойчивое банковское дело" проходит в Баку 1-2 ноября.

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Версия на азербайджанском языке "Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı"nın icrasına özəl sektorun cəlb edilməsi təklif olunur

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