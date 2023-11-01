Вусал Гасымлы: Участие частного сектора в "Большом возвращении" принесет плодотворные результаты

Участие частного сектора в реализации I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории, охватывающей 2022-2026 гг., принесет плодотворные результаты.

Участие частного сектора в реализации I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории, охватывающей 2022-2026 гг., принесет плодотворные результаты.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вусал Гасымлы на VII Международном банковском форуме (IBF-2023) в Баку.

По его словам, для реализации проекта потребуется свыше 30 млрд манатов средств.

"Около 22 млрд манатов средств будут выделены правительством. Остается около 8 млрд манатов, которые могут быть привлечены из частного сектора, что в свою очередь принесло бы плодотворные результаты. I Государственная программа "Большого возвращения" создаст хорошие возможности и для банковского сектора", - сказал он.

VII Международный банковский форум (IBF 2023) на тему "Надежное, безопасное и устойчивое банковское дело" проходит в Баку 1-2 ноября.