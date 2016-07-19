Вусал Гасымлы: Совет по финансовой стабильности будет координировать фискальную и финансовую политику

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Значение Совета по финансовой стабильности (СФС), созданный в целях укрепления макроэкономической стабильности и обеспечения финансовой устойчивости, проведения скоординированной политики в этой сфере, достижения эффективного регулирования и практики правоприменения, очень велико.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вусал Гасымлы.

По его словам, в созданном по указу президента Ильхама Алиева СФС, представлены главы структур, ответственных как за финансовую, так и за фискальную политику: "Это значит, что создана более гибкая единая платформа для согласования финансовой и фискальной политики. В составе СФС представлены три стороны. Президентская администрация, министерства финансов и экономики, находящиеся в непосредственном подчинении Кабинета министров (КМ), а также не входящие в КМ Центробанк, Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) и Госнефтефонд (ГНФАР). Таким образом, ответственные за экономику структуры объединены на одной платформе. В этом смысле возложение руководства СФС на премьер-министра обеспечит системную координацию деятельности в сфере обеспечения макроэкономической стабильности и финансовой устойчивости".

По его словам, СФС мобилизует все ресурсы для более точного определения макрорамки, а также создания почвы для того, что фискальная и финансовая политика дополняли друг друга. В.Гасымлы подчеркнул, что мировой опыт показал эффективность объединения структур, отвечающих за различные направления экономической политики, на одной платформе и вновь созданный Совет сыграет важную роль в обеспечении макроэкономической стабильности и финансовой устойчивости в Азербайджане.