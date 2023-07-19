Вусал Гасымлы: Правительство Азербайджана снизит инфляцию до оптимального уровня

В настоящее время на фоне замедления глобального экономического роста наблюдается возросший уровень инфляции, не обошедший стороной Азербайджан, являющегося частью мировой экономики. Несмотря на это, в результате реализации успешной экономической политики

На фоне замедления глобального экономического роста наблюдается рост инфляции, не обошедший стороной и Азербайджан, являющийся частью мировой экономики. Несмотря на это, в результате реализации успешной экономической политики президента Азербайджана Ильхама Алиева ненефтяной сектор страны растет быстрыми темпами, финансовые показатели страны улучшаются.

15 июля премьер-министр Али Асадов подписал указ о создании рабочей группы для обеспечения снижения инфляции до приемлемого для экономического роста Азербайджана уровня, совершенствования аналитической и мониторинговой системы, которая позволит анализировать и оценивать процессы инфляции и ее причины, а также укрепить межведомственное сотрудничество в этой сфере.

Об антиинфляционной политике правительства в эксклюзивном интервью Report рассказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, доктор экономических наук, профессор Вюсал Гасымлы. Представляем вашему вниманию это интервью.

- Какие можно классфицировать причин инфляции в Азербайджане?



- Под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева перед национальной экономикой, выросшей более чем в три раза и являющейся материальной основой нашей Великой победы в 2020 году, были поставлены задачи дальнейшего роста по высокой траектории для больших достижений на новом этапе. В этом контексте, начиная с 2023 года, будут решаться задачи в области экономического роста и инфляции в Азербайджане.

Как отметил на совещании по итогам первого полугодия глава государства, двузначная инфляция должна заставить нас задуматься. При этом президент поручил правительству до конца года внести предложения по шагам, которые необходимо предпринять для улучшения ситуации.

Согласно диагностическому подходу "Хаусмана-Родрика-Веласко", главную проблему экономического роста следует искать в уровне доходности частных инвестиций и стоимости финансирования. Анализ показывает, что причины двузначной инфляции можно сгруппировать в три блока - реальные экономические условия, фискальная и денежно-кредитная политика. Первое, можно снизить стоимость конкурентоспособного предложения путем увеличения производительности в реальном секторе экономики. Второе, мы можем рассмотреть механизмы для большей поддержки экономического роста путем увеличения государственных расходов. Третье, можно добиться дальнейшего смягчения финансирования экономики.

"Великое возвращение", увеличение расходов на оборону и национальную безопасность, а также на социальную сферу стимулирует совокупный спрос, и соответственно необходимо стимулировать совокупное предложение, чтобы установилось равновесие и сдерживалась инфляция. Привлечение частных инвестиций в ненефтяной сектор, на который приходится 1/3 доходов государства (налоги, таможенные пошлины, кредитные льготы, субсидии и государственные закупки), может обеспечить его стабильность посредством государственного стимулирования. Денежно-кредитная политика сдерживает инфляцию через обменный курс и процентные каналы.

-Как выглядит инфляция в Азербайджане в глобальном и региональном сравнении?

- Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что мировая инфляция снизится с прошлогодних 8,7% до 7% в 2023 году. Инфляция в Азербайджане снизилась с 13,9%, зафиксированных в прошлом году, до 12% в первом полугодии этого года. Относительное снижение средневзвешенной инфляции в странах-партнерах и снижение цен на мировых товарных рынках являются основными факторами, замедляющими инфляцию в Азербайджане.

Согласно последнему отчету Всемирного банка о товарных рынках, в мае текущего года цены на сырьевые товары снизились на 8,6%, в том числе на энергоносители на 11,3%, неэнергетические товары - на 3,6%. По сравнению со странами региона Южного Кавказа и Центральной Азии инфляция в Азербайджане близка к среднему уровню. Так инфляция в Казахстане выше, чем у нас, а в Грузии ниже.

-Какова основная макроэкономическая причина инфляции?

-Инфляция - это симптом, проявление процессов, происходящих в недрах экономики. На данный момент фактический ВВП в ненефтяном секторе Азербайджана выше потенциального ВВП, иными словами, экономика "разогрета" и дефицит производства в ненефтяном секторе находится в положительной зоне. Это указывает на то, что существует более высокий спрос на товары и услуги, чем экономика может произвести на максимальном устойчивом уровне. Совокупный спрос расширяется при государственной поддержке, и совокупное предложение, которое мы создаем в экономике, должно реагировать на это, чтобы инфляция была сбалансированной.

По расчетам Организации экономического сотрудничества и развития, ослабление конкуренции в мире влияет на ускорение инфляции. В настоящее время основной проблемой экономики является повышение производительности труда, в которой проводятся серьезные структурные реформы. Например, по подсчетам МВФ, Азербайджан является страной с наибольшим потенциалом в этом направлении среди стран Кавказа и Центральной Азии.

Согласно расчетам "Лаборатории роста" Гарварда, у Азербайджана есть потенциал для ускорения индекса экономической сложности (ECI). Нам необходимо сделать, чтобы Азербайджан имел более сложную (следовательно и конкурентоспособную) экономику, чем ожидалось, исходя из уровня его доходов. Таким образом, мы можем ускорить экономический рост по методологии Гарварда.

Согласно расчетам Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), экономический рост в Азербайджане можно ускорить за счет приватизации на уровне 3,7%, корпоративного управления на уровне 0,9%, ценовой либерализацией на уровне 0,2%, торговлей и валютным рынком (форекс) на уровне 0,5% и реформами в области конкуренции на уровне 0,4%, а также по оценкам Всемирного банка, реформы управления могут оказать влияние на 1,1%. Перечисленные комплексные реформы обладают потенциалом ускорения экономического роста на 6,8%, что способно обеспечить поставленную господином Президентом цель – выход на высокую траекторию экономического роста. «Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022─2026 годы» включает перечисленные направления реформ и успешно реализуется. Бывший президент США Рональд Рейган считал, что «прилив поднимают все лодки», иными словами, экономический рост является ключом ко всем проблемам.

- Как вы оцениваете влияние импортных цен на инфляцию в Азербайджане?

- За первые четыре месяца 2023 года индекс цен на импорт в Азербайджане составил 120,5%, то есть цены на импорт выросли на 20,5%. Для сравнения скажем, что индекс экспортных цен Азербайджана в январе-апреле этого года не только не вырос, но и снизился до 82,9%. Для большинства товарных групп индекс импортных цен на тот же товар превышает индекс экспортных цен.

В данном случае интеграция налоговых и таможенных систем в рамках процессов прозрачности и обеления создает возможность отслеживать процесс ценообразования товаров, ввозимых в Азербайджан, до момента их реализации на внутреннем рынке. Это также позволяет предпринимателям изучить возможности снижения налогового бремени на внутреннем рынке за счет финансового «инжиниринга» и перехода к более высоким ценам на импорт.

- Что можно сказать о продовольственной инфляции?

- С точки зрения цен на продукты питания продукция животноводства традиционно дороже, чем продукция растениеводства. Основной причиной здесь является отсутствие промышленного производства и современной логистики, а также природных условий. Как известно, в 2019-2021 годах, когда мировые цены на продовольствие резко росли, правительство предприняло ряд мер по минимизации роста цен на внутреннем рынке. К ним, например, относятся такие меры, как усиление административного контроля за потребительскими рынками, освобождение ввозимого сырья и материалов от НДС и таможенных пошлин, предоставление льготных кредитов предпринимателям для закупки основных продуктов питания, ограничение экспорта некоторых продуктов питания и кормов.

Получить подробную информацию о разнице между продажной ценой свежей плодоовощной продукции с полей и розничной ценой в Азербайджане можно на ценовом информационном портале Министерства сельского хозяйства. По базе данных портала, между продажной ценой свежих фруктов и овощей с полей и розничной ценой существует разница, и этот показатель не больше, чем в странах Евросоюза и США.

Разница между продажными ценами на месте и розничными ценами на свежие фрукты и овощи варьируется в зависимости от сезона, ассортимента продукции, места производства и затрат на логистику. Это характерно для всех стран мира, в основном из-за специфических особенностей плодоовощной продукции, таких как скоропортимость, условия хранения и транспортировки.

В качестве одной из важных мер, реализуемых в направлении сокращения разницы между полевой и розничной ценой на сельхозпродукцию в Азербайджане, можно отметить внесенное в Налоговый кодекс изменение, касающееся исчисления НДС, применяемого с 2022 года только с из торгового излишка, а не из общего оптового товарооборота. Данная налоговая корректировка служит для снижения положительного сальдо торгового баланса сельскохозяйственной продукции за счет стимулирования развития логистики снабжения и реализации сельскохозяйственной продукции, снижения затрат поставщиков и розничных продавцов. Самое главное, эта политика стимулирует инвестиции в развитие рыночной инфраструктуры сельскохозяйственной продукции и создание современных рыночных институтов.

-Какие механизмы государственной поддержки используются для сдерживания инфляции в Азербайджане?

- Не только фискальная экспансия, но и повышение эффективности и адресности государственного сектора и государственных расходов, экономический рост с одной стороны и оптимизация инфляции с другой.

Недавние поручения господина Президента в области источников финансирования и мониторинга и оценки при утверждении государственных программ, а также реформы, проведенные в рамках среднесрочных расходов, свидетельствуют о том, что Азербайджан переходит к программному управлению. Управление программами, ориентированное на результат, и более эффективное использование государственных активов повышают конкурентоспособность экономики и имеют потенциал вернуть инфляцию в оптимальный целевой коридор в долгосрочной перспективе.

-Какова роль денежно-кредитной политики в борьбе с инфляцией?

-Центральный банк Азербайджана (ЦБА) имеет возможность регулировать инфляцию, влияя на совокупный спрос, а не на совокупное предложение. Например, основным инфляционным фактором совокупного предложения является импорт, который за первые пять месяцев 2023 года увеличился более чем на 20%, а возможности ЦБ напрямую влиять на инфляционный импорт ограничены. Факторы совокупного спроса в основном включают частное потребление и частные инвестиции, а также государственные расходы.

Давайте посмотрим на первое звено передачи мощности ЦБ. ЦБА пытается формировать, имеющимися в его распоряжении инструментами, процентные ставки на межбанковском денежном рынке в рамках коридора. Этот процесс представляет собой первое звено передачи решений денежно-кредитной политики. Средняя процентная ставка по 1-3-дневным операциям на межбанковском беззалоговом денежном рынке выросла на 2,67 процентного пункта с сентября прошлого года и на 1,72 п.п. с начала текущего года, реагируя на изменение процентного коридора. При этом AZIR (Azerbaijan Interbank Rate) - индекс, отражающий среднюю процентную ставку по сделкам между банками, заключенным в национальной валюте на торговой площадке Bloomberg, с начала года также вырос на 0,68 процентных пункта.

Во втором звене трансмиссии при изменении краткосрочных процентных ставок на межбанковском рынке изменяются и другие процентные ставки, в том числе депозитные и кредитные ставки. Этот процесс представляет собой второе звено передачи решений денежно-кредитной политики. В соответствии с ужесточением условий денежно-кредитной политики в Азербайджане также увеличиваются процентные ставки по депозитам и кредитам, поэтому второе звено трансмиссии также эффективно.

Хотя денежно-кредитная политика сама по себе не может вернуть инфляцию в целевой диапазон, она демонстрирует свою передаточную силу как на межбанковском рынке, так и в кредитных ставках. В Азербайджане продолжаются институциональные и структурные реформы в финансово-банковском секторе с целью оптимизации спрэда между учетной ставкой Центрального банка и процентными ставками по кредитам на рынке. Потому что обеспечение финансовой доступности на благоприятных условиях способствует снижению инфляции.

Азербайджан обладает большим потенциалом с точки зрения институционального развития денежно-кредитной и курсовой политики. Совершенствование денежно-кредитной политики осуществляется в соответствии с Планом мероприятий «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы» в рамках «Формулирования основных условий перехода к таргетированию инфляции». режим". Диверсификация каналов предложения на валютном рынке страны, увеличение глубины финансового сектора, ограничение налично-теневой экономики и усиление эффективности макроэкономической координации создадут условия для перехода к режиму инфляционного таргетирования.

-Какими могут быть следующие шаги антиинфляционной политики правительства?

- Анализ показывает, что высокая инфляция является следствием и указывает на некоторые недостатки в экономике. Поэтому на основе более глубокого анализа следует выявить и устранить основные причины инфляции. Неспособность вовремя отреагировать на вызов высокой инфляции означает углубление экономической проблемы и потеря возможностей. В Азербайджане вопрос инфляции всегда был в центре внимания как составляющая макроэкономической стабильности, и у нас есть институциональная память об успешной борьбе с инфляцией. Постановление Кабинета Министров от 15 июля 2023 года «О дополнительных мерах по усилению мониторинга инфляции и цен» также поможет решить этот вопрос, и правительство снизит инфляцию до оптимального уровня. Согласно указу, соответствующая рабочая группа будет проводить дополнительные мероприятия по анализу процессов инфляции в стране и улучшению мониторинга цен, а также ежемесячно представлять отчет о результатах в Кабинет Министров.

В то же время на заседании Экономического совета были рассмотрены такие темы, как валютный рынок, новая операционная основа денежно-кредитной политики, текущая ситуация и развитие банковского и страхового сектора, а также среднесрочная основа управления государственным долгом. Кроме того широко обсуждались новые цели и изменения в Стратегии, предложения по созданию механизма компенсации для инвесторов на рынках капитала.