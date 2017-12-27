Вусал Гасымлы: Ненефтяной сектор Азербайджана в этом году увеличится на 2%

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ К концу этого года в Азербайджане ожидается рост сельскохозяйственного производства на 4%. Как сообщает Report, об этом на посвященной итогам 2017 года пресс-конференции сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вусал Гасымлы.

По словам Гасымлы, 2017 год был успешным для Азербайджана в плане диверсификации экономики и экономических реформ: "Несмотря на кризисы в мировой экономике, экспорт нефти из Азербайджана, судя по прогнозам, увеличится до 25% в этом году. В стране прогнозируется рост ненефтяного сектора на 2% к концу года. По расчетам Международного валютного фонда, данный показатель составит 4%, что выше среднего мирового показателя".

Глава ЦАЭРК также коснулся вопроса инвестиций в Азербайджан: "Полагаю, что продление "Контракта века" до 2050 года стало одним из самых важных событий 2017 года. В частности, инвестиции ведущих мировых компаний во главе с BP в Азербайджан до 2050 года являются сигналом для других инвесторов".