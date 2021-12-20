Вусал Гасымлы: К 2025 году ненефтяной экспорт на душу населения составит 450 долларов

Увеличение экспорта ненефтяного сектора со 170 долларов США на душу населения в 2015 году до 260 долларов США в этом году дает основание полагать, что в 2025 году можно достичь цели в 450 долларов США.

Увеличение экспорта ненефтяного сектора со 170 долларов США на душу населения в 2015 году до 260 долларов США в этом году дает основание полагать, что в 2025 году можно достичь цели в 450 долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Вусал Гасымлы на пресс-конференции по итогам мониторинга и оценки стратегических дорожных карт по основным секторам экономики за 2017-2021 годы.

"Исполнение стратегических дорожных карт на 2017-2020 годы выглядит следующим образом: 82% по перспективам национальной экономики, 80% по аграрной промышленности и машиностроению, 88% по обеспечению доступным жильем, 85% по телекоммуникациям и информационным технологиям, 77% по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, 74% по специализированной индустрии туризма, 68% по профессиональному образованию и обучению, 91% по коммунальным услугам (электрическая и тепловая энергия, вода и газ), 88% по производству потребительских товаров малыми и средними предпринимателями, 69% по логистике и торговле, 80% по финансовым услугам, 77% по нефтегазовой отрасли (включая химическую продукцию)", - отметил он.