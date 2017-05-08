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    Вусал Гасымлы: Банковский сектор Азербайджана еще больше стабилизируется

    Деятельность банков от управления рисками до токсичных активов будет обеспечена на высоком уровне
    © Report.az

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Ситуация в банковском секторе Азербайджана еще больше стабилизируется.

    Об этом сообщил Report исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вусал Гасымлы.

    "В Азербайджане реализуется Стратегическая дорожная карта по развитию финансовых услуг. В этой карте определены приоритеты финансового, в том числе банковского сектора. Думаю, что в соответствии с документом будет обеспечено развитие банковского сектора, ситуация в этом секторе еще больше стабилизируется. Деятельность банков во всех направлениях, от управления рисками до токсичных активов, будет обеспечена на высоком уровне", - сказал он. 

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