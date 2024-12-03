Вусал Гасымлы: Банки должны разрабатывать стратегии на основе стандартов ESG

Банки в Азербайджане являются одним из основных столпов экономики страны, и они должны разрабатывать стратегии, поддерживающие развитие на основе стандартов экологического, социального и корпоративного управления (ESG) для устойчивого банковского дела.

Банки в Азербайджане являются одним из основных столпов экономики страны, и они должны разрабатывать стратегии, поддерживающие развитие на основе стандартов экологического, социального и корпоративного управления (ESG) для устойчивого банковского дела.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы на VIII Международном банковском форуме в Баку.

Он отметил, что банки могут внести свой вклад в будущее общества, продвигая "зеленое финансирование" и устойчивые проекты: "Утвержденную Центральным банком Азербайджана "Зеленая таксономию" можно назвать важным своевременным шагом в плане реализации стратегических целей устойчивого развития и "зеленого перехода" в финансовом секторе. Данный документ определяет виды и подвиды "зеленой деятельности" по отраслям экономики, критерии их технической классификации и охватывает 10 секторов".