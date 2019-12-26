Вусал Гасымлы: В результате реформ и борьбы с "теневой экономикой" в госбюджет перечислен 1 млрд манатов сверх прогноза

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За 11 месяцев этого года профицит государственного бюджета достиг 957 млн манатов, положительное сальдо торгового баланса составило 6 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы на пресс-конференции в штаб-квартире партии "Ени Азербайджан".

Он отметил, что стратегических валютных резервов, достигших 50 млрд долларов, достаточно для импорта товаров и услуг в течение 37 месяцев, их объем в шесть раз превышает внешний долг.

"В 2019 году инфляция была ниже годового целевого показателя – на уровне 2,6%. В этом году манат укрепился по отношению к турецкой лире, евро, грузинскому лари и упал против украинской гривны, российского рубля и японской иены, и сохранил стабильный курс по отношению к доллару. Падение реального эффективного курса маната стимулировало ненефтяной экспорт, который увеличился на 16%", - сказал он.

По его словам, в результате налоговых и таможенных реформ и борьбы с "теневой экономикой" в госбюджет в 2019 году поступил сверх прогноза 1 млрд манатов. Пакет социальных реформ, реализуемый за счет растущих возможностей госбюджета, обошелся в 2,3 млрд манатов и охватил 4,2 млн человек.