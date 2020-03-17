Вусал Гасымлы: В Азербайджане достаточно продовольствия на случай форс-мажора

В Азербайджане продовольственный баланс ежегодно составляется по следующим видам продукции: пшеница, прочие зерновые, бобовые, мука, хлеб и хлебобулочные изделия, рис, картофель, лук, овощи, бахчевые, фрукты и ягоды, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, растительные масла, сливочное масло, чай и др. Анализ продовольственного баланса показывает, что ситуация на продовольственном рынке в стране удовлетворительная.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вусал Гасымлы, комментируя текущую ситуацию на продовольственном рынке страны.

"В Азербайджане уровень самообеспеченности по зерновым растениям (исключая рис-сырец) достигает 70%, и наши запасы в этой области в последние годы составили 1-1,2 миллиона тонн. Уровень самообеспеченности по картофелю в 2019 году составил 87,8%. Данный показатель составляет 112% по овощам, 100,8% по бахчевым, 123,1% по фруктам и ягодам, 82,5% по мясу и мясопродуктам, 101,8% по яйцам, 86,2% по молоку и молочным продуктам, 111,4% по соли и 100% по хлебу и хлебобулочным изделиям. У нас достаточно запасов по всем видам продуктов. У государства есть продовольственные резервы для обеспечения населения на случай любого форс-мажора", - сказал он.