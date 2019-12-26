​Вусал Гасымлы: Экономика Азербайджана увеличится на 3% в 2020 году

В 2019 году рост ВВП в Азербайджане впервые за 5 лет превысил 2%, а рост ненефтяного ВВП составил 3,5%, превысив темпы роста мировой экономики.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы на пресс-конференции в штаб-квартире партии "Ени Азербайджан".

"За 11 месяцев 2019 года ненефтяная промышленность выросла на 13,9%, в секторе растениеводства рост составил 11,3%, информационно-коммуникационных услуг - 15,9%, туризма (рост числа туристов) - 11,1%.

Прогнозируется, что экономический рост впервые за 6 лет достигнет 3% в 2020 году, в 2021 году составит 3,7%, в 2022 году - 3,1%, в 2023 году - 3,2%. Экономический рост в странах - торговых партнерах Азербайджана прогнозируется на уровне 1,3% в 2019 году и 2,5% в 2020 году (за счет ненефтяного экспорта), что наряду с ценами на нефть выше прогнозируемых и проводимыми реформами окажет положительное влияние на экономику Азербайджана", - сказал он.