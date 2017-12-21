Вугар Намазов: Платформа Бакинской фондовой биржи входит в первую четверку мира

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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В настоящее время инфраструктура Бакинской фондовой биржи (БФБ) позволяет выполнять 25 тыс. сделок в секунду, в общей сложности на бирже имеется 138 финансовых инструментов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Бакинской фондовой биржи Вугар Намазов на мероприятии "Рынки капитала-2018" в Баку.

По его словам, платформа БФБ полностью соответствует требованиям участников рынка - эмитентов и инвесторов: "В 2016 году с участием экспертов из Южной Кореи платформа биржи была модернизирована, и теперь по своим возможностям она входит в первую четверку мира. Теперь наша главная цель - активизировать бизнес через эту платформу".

В. Намазов также сказал, что организация старается внедрить новые производные инструменты и таким образом привлечь иностранных инвесторов на азербайджанский рынок.